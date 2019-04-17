Москва, 17 апреля, 2019, 09:36 — ИА Регнум. По мнению компании «Яндекс», технология системы глубокой фильтрации трафика DPI, которая будет внедряться в соответствии с законом об автономном Рунете, ухудшат работу интернет-сервисов. Об этом 16 апреля сообщил РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов сообщил журналистам, что в середине марта 2019 года эта технология стала причиной сбоя в работе служб во время сетевой атаки.

При этом он обратил внимание на то, что средства борьбы с внешними угрозами, предусмотренные новым законом, представляют собой именно DPI-системы. Он сказал, что сегодня в мире не существуют и даже не разрабатываются системы, способные обеспечивать бесперебойную работу сервисов при текущих объемах трафика.

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Напомним, 21 марта 2019 года стало известно, что в работе онлайн-сервисов компании «Яндекс» произошел сбой. В частности, пользователи заметили, что столкнулись с проблемами при работе со службами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Диск».