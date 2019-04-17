Пенза, 17 апреля, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Зарплаты бюджетников в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина достигают целевых показателей только в четырех регионах России — Владимирская, Ленинградская, Пензенская области, а также Бурятия. В остальных субъектах РФ указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Издание проанализировало показатели «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» в регионах России по итогам 2018 года, которые принимаются в расчет показателей по зарплатам врачей, учителей, сотрудников детских садов. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий. Наихудшими оказались показатели зарплат воспитателей детских садов — 83,6% от средних зарплат, а также социальных работников — 87,4%.

В то же время в Минтруде говорят, что показатели майских указов достигнуты по 1012 категориям из 1020, мониторинг которых ведет ведомство. Причем в министерстве отдельно упомянули регионы, где фактические зарплаты бюджетников превысили целевые показатели: Брянская, Владимирская, Тамбовская, Вологодская, Ленинградская, Волгоградская, Саратовская, Пензенская области, Ставропольский край и Ненецкий автономный округ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин неоднократно призывал чиновников добиваться не формальных, а практических результатов выполнения указа о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

В частности, на заседании Госсовета в Ялте в ноябре 2018 года глава государства говорил, что зарплаты и пенсии в России должны быть не усреднёнными показателями, а реальными деньгами.

«Сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра? Вот что важно… Чтобы ситуация в стране менялась и люди стали жить лучше, нужно не формулировки красивые и гладкие писать на бумажке, а доводить изменения до каждого человека», — подчеркнул президент.