Киев, 17 апреля, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Российский Газпром значительно увеличил транзит газа через Украину в течение последней недели. Суточный объем транспортировки газа вырос примерно до 300 млн куб. м, написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Увеличение составило 60 куб. м в сутки, или 25%. Оно связано с ремонтом проходящего через Белоруссию трубопровода «Ямал — Европа». В годовом исчислении это эквивалентно около 110 млрд куб. м газа, отметил Коболев.

Глава «Нафтогаза» заявил, что резкое увеличение транзита произошло благодаря гибкости и запасу мощности газотранспортной системы Украины в сочетании с весьма выгодной ценой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о существовании плана «Б» на случай, если Россия пойдет на прекращение транзита газа, а президент Пётр Порошенко выразил уверенность, что Москва без украинской ГТС не обойдется.

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