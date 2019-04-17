Москва, 17 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Алена Лебедева закончила Гуманитарный университет в Екатеринбурге в прошлом году, но всё равно решила проверить свои знания на олимпиаде студентов «Я — профессионал». Выбрав профильное для себя направление «Журналистика», недавняя выпускница прошла отборочный этап, и на очном туре олимпиады показала лучшие результаты, завоевав золотую медаль.

Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал» Алёна Лебедева

Вас это удивит, но я не занималась классической журналистикой после окончания университета. После получения диплома я пришла на екатеринбургский телевизионный канал «АТН», но занимаюсь здесь маркетингом в социальных сетях. У меня есть опыт журналистской работы, я даже стажировалась в столице на канале «Москва24», но главное, за что я благодарна — это преподаватели и формат учебного процесса в нашем университете. На факультете журналистики и медиакоммуникаций заведено, что студент с первого курса погружается в профессию: в первую половину дня ты на лекциях (кстати, большинство преподавателей факультета — практики), а после занятий можешь оказаться на «летучке» редколлегии студенческой новостного портала или на съемках сюжета для нашего факультетского телеканала. Такой подход к освоению профессии позволяет самостоятельно, своими руками апробировать тот теоретический материал, который тебе дают на лекциях. Совершенно точно, что практико-ориентированный подход и стал залогом моей победы.

Я очень люблю работать с информацией, синтезировать новый контент. Я считаю, что мой путь в журналистике только начинается. Важно понимать, что портрет журналиста в XXI веке надо видеть шире, чем человека, печатающего на компьютере в газету или стоящего с микрофоном перед камерой. Сегодня это специалист, который может получать и перепроверять информацию из множества источников, умеет определять и сегментировать свою аудиторию, говорит с ней на одном языке.

Мне очень нравится телевидение, но стоит признать, что «золотой» век эфирного вещания прошел. На пороге эра стриминга, онлайн-каналов и TV on demand. И очевидно, что самые широкие возможности «прокачать» себя в новых условиях предоставляют социальные сети.

Вместе с тем, мне нравится кинодокументалистика, телевизионная публицистика. Не побоюсь прозвучать банально, но мой любимый жанр — это тревел-шоу. Сложно представить, сколько подвидов у этого популярного сегодня формата. И открывать новые на таком конкурентном рынке — вызов, достойный золотой медалистки.

С моей стороны было бы непростительным заблуждением думать, что победа сделала меня суперпрофи. Напротив, олимпиада «Я — профессионал» показала мне ребят, которых я бы назвала более талантливыми, чем я. Это укрепило мое желание продолжить свое обучение. Поэтому мне приятнее думать, что передо мной открыты двери любой магистратуры по медиа в самых престижных вузах. Я сейчас очень внимательно изучаю магистерские программы Факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Кроме традиционной журналистики там есть междисциплинарные программы, которые направлены на развитие креативных и бизнес-компетенций.

Это очень легкий вопрос! Часть премии я планирую потратить на покупку необходимой для учебы и журналисткой деятельности техники, а часть отложу. Возможно потрачу эти деньги на образование — сейчас очень много хороших дистанционных курсов по журналистике, коммуникациям и маркетингу. А может быть поеду в путешествие, которое положит начало моему собственному тревел-шоу. В любом случае, постараюсь рационально потратить эти деньги.

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