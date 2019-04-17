Каракас, 17 апреля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Американский доллар подорожал по отношению к венесуэльскому боливару на 23% за день, следует из данных, опубликованных Центробанком Венесуэлы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

На 16 апреля регулятор установил официальный обменный курс 4,1 тыс. боливаров за один доллар, тогда как 15 апреля доллар стоил почти на 800 боливаров меньше. При этом минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров, или около $4,3 по новому курсу.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы венесуэльская экономика находится в состоянии острого социально-экономического кризиса, в стране наблюдается девальвация национальной валюты. Так, в марте инфляция в Венесуэле составила 1,62 млн процентов в годовом выражении согласно оценке парламента страны.

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