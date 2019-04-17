Вашингтон, 17 апреля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Вето, наложенное президентом США Дональдом Трампом на резолюцию Конгресса о приостановке помощи коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей боевые действия в Йемене, является исторической ошибкой. Такое мнение высказал американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь на своей странице в Твиттере.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

Законодатель полагает, что данным действием Трампа США показывают свою поддержку «разрушительной гуманитарной катастрофе».

«Наложение вето на двухпартийную, двухпалатную резолюцию, осуждающую соучастие Соединенных Штатов в гуманитарном кризисе, ставит президента Трампа прямо на неправильную сторону истории. Соединенные Штаты должны прекратить свое участие в войне под руководством Саудовской Аравии в Йемене, которая привела к повсеместным страданиям, голоду, болезням и смерти».

Блюменталь утверждает, что, поддержка Штатами этой войны «предает ценности и национальные интересы» США.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Трампа, заблокировавшего резолюцию, она в принципе является не чем иным, как попыткой ослабить его конституционные полномочия, «а также поставить под угрозу жизни американских граждан и военных как сейчас, так и в будущем».