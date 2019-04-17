Сеул, 17 апреля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В южнокорейской провинции Канвондо сократили бюджет на проведение форумов и международных фестивалей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Фестиваль фейерверков

По их словам, 17 апреля комитет провинции пересмотрел бюджет 21 мероприятия проводимого на территории провинции. Известно, что бюджет был сокращен на 1 млрд вон (~$880 тыс.) и составил 4,18 млрд вон (~$3,67 млн).

Средства были сокращены на 6 проектов, включая Всемирный фестиваль фейерверков в городе Чхунчхон и Форум мира (600 млн вон, ~$528 тыс.), Туристический круиз (200 млн вон, ~$176 тыс.), Празднование 100 лет со дня рождение президента Чхве Гю Ха (40 млн вон, ~$35 тыс.).

Известно, что общую сумму средств сократили из-за экологических проблем, таких как мелкая пыль и конкуренции с другими существующими фестивалями.