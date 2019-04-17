Москва, 17 апреля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Урегулирование торговых противоречий между Китаем и США может произойти не раньше лета 2019 года. Обе стороны при переговорах постараются сохранить лицо и не уступить больше получаемого взамен, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

И Пекин, и Вашингтон не раз выражали надежду на нормализацию торговых отношений, однако лишь отказались от дальнейшего ужесточения ввозных пошлин.

«В случае разрешения конфликта вероятно постепенное взаимное снижение тарифов по большинству товаров в течение 2019 года», — цитирует аналитика АКРА Ростислава Ерзина РИА Новости.

Эксперт полагает, что в ближайшее время стороны могут назначить встречу лидеров — президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако им необходимо и сохранить лицо при переговорах, и не допустить со своей стороны больших уступок, следовательно, отказ от дополнительных пошлин будет проходить поэтапно.

Ерзин пояснил, что на фоне торговой войны американские экспортеры лишаются огромного рынка сбыта, а китайские компании несут дополнительную финансовую нагрузку, которая в конечном итоге ложится на государство.

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