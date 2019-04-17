Грозный, 17 апреля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. В том, что случилось с Варварой Карауловой, виновата не только она сама и ее близкие. В ее беде виновато государство, власти на местах, которые не дорабатывают в вопросе противодействия экстремизму и терроризму. Такое мнение высказал 16 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Комментируя ее судьбу и скорое освобождение по УДО, Кадыров отметил, что то, что случилось с этой девушкой, могло случиться с каждым, ведь у каждого сейчас есть телефон, многие общаются в соцсетях, где можно зайти на сайты, где есть идеология ваххабизма и экстремизма. Для этого необязательно быть изначально приверженцем этих взглядов, можно быть вполне благополучным человеком.

«Поэтому важна борьба в интернете, чтобы дети не могли спокойно находить эти сайты и читать ерунду, надо нам над этим работать. То, что она (Караулова) попала в эти сети, — это наша вина — регионов, государства. Мы плохо работаем», — заявил Кадыров.

Он привел в пример свою республику, которая серьезно пострадала от терроризма и экстремизма, и теперь власти Чечни «днем и ночью ведут идеологическую борьбу против этого зла». Борьба не прекращается ни в учебных заведениях, ни в мечетях, ни в интернете, где, как сообщил Кадыров, создана специальная группа, которая на сайтах экстремистов доказывает, что «у них нет ничего общего с религией, исламом».

В прямом эфире чеченский лидер пожелал счастья девушке, которая отбывает наказание за то, что попыталась примкнуть к боевикам, но скоро окажется на свободе, так как суд удовлетворил ее прошение об условно-досрочном освобождении.

«Дай Аллах, чтобы она была счастлива и радовала своих родных и близких», — сказал Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, студентка МГУ Варвара Караулова была задержана в октябре 2015 года в Турции при попытке выехать к своему возлюбленному в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд вынес ей наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Вчера, 16 апреля, Вологодский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении несостоявшейся террористки.

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