Гейдон, Великобритания, 17 апреля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Британская автокомпания Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае свой первый электрокар — Rapide E. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Media.astonmartin Aston Martin Rapid E

Rapide E будет выпущен ограниченным тиражом — всего 155 седанов. Пока это единственная полностью электрическая модель британского производителя престижных спортивных автомобилей. Но в скором будущем в Aston Martin планируют выпустить электрическую версию марки Lagonda.

«Как автомобильная компания мы не можем себе позволить пассивно наблюдать, как это будущее приходит к нам; мы должны активно преследовать его», — заявил генеральный директор компании Энди Палмер.

Электромобиль может проехать без подзарядки 322 км (по WLTP) — это довольно немного по сравнению с другими электромобилями. Например, Porsche Taycan может преодолеть расстояние в 500 км.

Aston Martin оснастил Rapide E 800-вольтовой аккумуляторной системой, которая позволяет более быструю зарядку. Седан можно зарядить до 80% от полной емкости за 30 минут.

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