Москва, 17 апреля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. В Москве в Вербное воскресенье, 21 апреля, и на Пасху, 28 апреля пригородные электрички будут делать дополнительные остановки, сообщается на портале мэра столицы.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Электричка

В эти православные праздники изменится график движения поездов у более чем 60 утренних и дневных электричек. Электрички будут делать дополнительные остановки рядом с храмами и кладбищами.

График движения я электричек изменится на восьми направлениях Московской железной дороги — Белорусском, Горьковском, Савеловском, Киевском, Курском, Рижском, Павелецком и Казанском.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 25 апреля по 5 мая пройдет фестиваль «Пасхальный дар».

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