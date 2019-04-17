Пермь, 17 апреля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В Перми 9 мая прогремит салют в честь Дня Победы. Агентство социокультурных проектов Перми объявило аукцион. Начальная (максимальная цена лота) составляет 808 940 рублей.

Виталий Кокшаров gorodperm.ru 9 мая. Пермь

Согласно условиям техзадания, продолжительность салюта должна составлять не менее 10 минут. Планируется, что итоги торгов подведут 17 апреля.

Напомним, в 2018 году начальная цена лота аналогичного аукциона составляла 980 тыс. рублей, а продолжительность салюта — не менее 7 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центральные праздничные события 9 мая в Перми начнутся с парада на Октябрьской площади. Завершится праздничный день фейерверком.

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