Вашингтон, 17 апреля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Microsoft назвала дату своей презентации на предстоящей выставке Electronic Entertainment Expo (E3), компания проведет её 9 июня 2019 года. Об этом 16 апреля сообщил портал Engadget.

Sergey Galyonkin Выставка E3 в Лос Анджелесе. 2018

Компания пообещала, что в 2019 году презентация на E3 будет самой большой в истории Microsoft. При этом никаких подробностей пресс-служба не сообщила. Ожидается, что на выставке компания представит геймерам консоль нового поколения.

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Напомним, в 2019 году E3 начнет свою работу 11 июня 2019 года, двери выставки будут открыты до 13 июня. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на ней известный геймдизайнер Джон Ромеро и студия Paradox Interactive представят новую стратегическую игру.