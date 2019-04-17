Москва, 17 апреля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Около трети российских студентов в ближайшие пять лет после окончания вуза намерены заниматься практической работой в коммерческом секторе, сообщает 17 апреля RT со ссылкой на данные исследования НИУ ВШЭ.

Александр Дейнека. Загадка старику (фрагмент). 1926

Так, 28% студентов намерены заниматься менеджерской и аналитической работой в фирмах, работой в частных клиниках, школах и высших учебных заведениях. Порядка 19% опрошенных студентов намерены заниматься управленческой работой в коммерческом секторе (топ-менеджмент или менеджмент среднего звена в фирме).

Согласно исследования, еще 13% студентов интересует предпринимательская деятельность, еще столько же планируют заниматься работой в бюджетном секторе, а 10% опрошенных — намерены работать в академической и научной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти треть жителей России (28%) никогда не работали по специальности. Среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%. Достаточно продолжительное время (более пяти лет) по специальности работали 48% российских граждан.

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