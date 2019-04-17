Париж, 17 апреля, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Семья наследницы косметического бренда L'Oréal Франсуазы Бетанкур-Майерс объявила о пожертвовании в размере 200 миллионов евро на восстановление Нотр-Дам-де-Пари, сообщает Le Figaro.

Максимильен Люс. Нотр-Дам де Пари.1901

Издание отмечает, что на данный момент это одно из самых серьезных пожертвований, сделанных для реконструкции собора Парижской Богоматери, пострадавшего от сильного пожара 15 апреля.

Известно, что, благодаря пожертвованиям крупных бизнесменов и французских промышленных компаний, на реконструкцию собора Нотр-Дам собрано 600 млн евро.

Напомним, наследница империи L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала богатейшей женщиной мира по версии Forbes. В 2019 году её состояние оценили в $49,3 млрд.