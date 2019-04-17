Британия и Нигерия объединят усилия по борьбе с торговлей людьми — СМИ
Абуджа, 17 апреля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Правительство Великобритании и агентство Нигерии по борьбе с торговлей людьми запустили новую кампанию по предотвращению эксплуатации девочек и женщин с дальнейшей продажей их в рабство. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на свои источники.
Представители департамента международного развития (DFID) заявляют, что кампания NotForSale призывает граждан Нигерии найти работу вместо того, чтобы, рискуя своей жизнью, отправляться в другие страны в поисках работы.
Отмечается, что DFID намеревается положить конец торговле людьми во всем мире, а сотрудничество с британским агентством по борьбе с преступностью и правительством Нигерии нацелено на «искоренение причин опасной миграции» и защиту девочек и женщин, которые находятся в группе риска деятельности торговцев людьми.
«Многим девочкам из Нигерии (некоторым из них не больше 10 лет) торговцы людьми обещают работу в качестве домработниц в Великобритании», — рассказала Джули Ока-Донли, глава Национального бюро предотвращения торговли людьми (NAPTIP).
По оценкам Международной организации миграции, более 91% жертв торговли людьми в Нигерии — женщины, более половины из них подверглись сексуальной эксплуатации со стороны своих торговцев.