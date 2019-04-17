Абуджа, 17 апреля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Правительство Великобритании и агентство Нигерии по борьбе с торговлей людьми запустили новую кампанию по предотвращению эксплуатации девочек и женщин с дальнейшей продажей их в рабство. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на свои источники.

Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

Представители департамента международного развития (DFID) заявляют, что кампания NotForSale призывает граждан Нигерии найти работу вместо того, чтобы, рискуя своей жизнью, отправляться в другие страны в поисках работы.

Отмечается, что DFID намеревается положить конец торговле людьми во всем мире, а сотрудничество с британским агентством по борьбе с преступностью и правительством Нигерии нацелено на «искоренение причин опасной миграции» и защиту девочек и женщин, которые находятся в группе риска деятельности торговцев людьми.

«Многим девочкам из Нигерии (некоторым из них не больше 10 лет) торговцы людьми обещают работу в качестве домработниц в Великобритании», — рассказала Джули Ока-Донли, глава Национального бюро предотвращения торговли людьми (NAPTIP).

По оценкам Международной организации миграции, более 91% жертв торговли людьми в Нигерии — женщины, более половины из них подверглись сексуальной эксплуатации со стороны своих торговцев.