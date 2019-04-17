Киев, 17 апреля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Британская телерадиокомпания BBC перечислила президенту Украины Петру Порошенко 50 тыс. фунтов стерлингов. Об этом заявил Порошенко 16 апреля в эфире телеканала 112.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Сегодня на мой счёт пришёл первый транш в 50 тыс. фунтов, которые BBC заплатила за компенсацию как извинения. Каждая копейка с этих средств сейчас будет перечислена на благотворительность», — рассказал он.

Напомним, ранее в BBC извинились перед Порошенко за публикацию информации о 400 тыс. долларов, которые Порошенко якобы заплатил за встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в начале марта 2019 года стало известно, что Пётр Порошенко жертвует свою зарплату «на благотворительность» своему собственному фонду.

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