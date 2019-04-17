Сеул, 17 апреля, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила на автомобильной выставке в Шанхае кроссовер Creta нового поколения, сообщается на сайте «Автоновости дня».

Эмблема Hyundai

Несмотря на схожие пропорции нового авто со своей базовой версией, у него имеются серьезные изменения в дизайне. У новинки модернизированный бампер, передние фонари имеют двухуровневую структуру.

Hyundai ix25 длиннее и шире предшественника. Его длина составляет 4300 мм, а ширина 1790 мм. Колесная база кроссовера — 2610 мм.

В салоне кроссовера появится вертикальный экран мультимедийной системы, на который вынесено управление большинством функций. Кроме того, модель оснастят усеченным снизу рулем и «шайбой» селектора режимов движения Terrain Response.

Предполагается, что авто оснастят 1,6-литровым «атмосферником» на 123 л. с. и 1,4-литровым «турбомотором» на 140 л. с. Движок новинки будет работать с шестипозиционной механической коробкой передач, шестиступенчатым «автоматом» или семидиапазонным «роботом».

На китайском рынке кроссовер второго поколения появится до конца 2019 года.

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