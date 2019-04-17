Барнаул, 17 апреля, 2019, 08:05 — ИА Регнум. Объявленный неделю назад банкротом Алтайский моторный завод (АМЗ) продолжит работать. Одному из старейших промышленных предприятий региона поставлена задача поиска вариантов привлечения инвестиций в модернизацию производства и проведения поэтапной работы по восстановлению ранее утраченных рынков сбыта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил новый министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин. По его оценке, современные проблемы Алтайского моторного завода имеют системный характер и накопились еще с 90-х годов.

Poamz Сертифицированный испытательный бокс на Алтайском моторном заводе

«В 2006 году на площадку пришел новый собственник, который в первые же годы показал свою неэффективность и до настоящего времени фактически проводил политику «удушения» производства в в Барнауле. Было проведено «дробление» площадки (вывезен на другие заводы концерна ряд производств — литейное, металлообработка), проводилось системное «вытягивание» финансовых средств из оборота завода. Подобная политика концерна приводила к поэтапной потере рынков сбыта, ежегодному ухудшению финансово-экономического положения, деградации производства. Как результат АМЗ прошёл через процедуру банкротства в 2012 году и было введено конкурсное производство в 2019 году», — пояснил министр.

Александр Климин считает, что прежние собственники АМЗ неизбежно подвели его к той черте, когда наличие изношенного парка оборудования, применение неэффективных технологий в производстве и отсутствие конкурентных по цене моделей двигателей требуют для обеспечения дальнейшего развития масштабных инвестиционных вливаний — порядка 10 млрд руб.

«Понимая неэффективность концерна и его политику, направленную на развал дизелестроительного предприятия, правительство Алтайского края при поддержке Минпромторга России и ГК «Ростех» начиная с 2015 года активизировали работу по привлечению нового собственника. На данный переходный период, в целях сохранения технологического и кадрового потенциала завода и недопущения нарастания социальной напряжённости в Барнауле, обеспечивается текущая деятельность производства», — заявил министр промышленности и энергетики Алтайского краяАлександр Климин.

Он также пояснил, что к настоящему времени, учитывая ведение АМЗ плановой убыточной деятельности на протяжении последних лет, заводом накоплена значительная кредиторская задолженность (более 800 млн руб.), счета предприятия заблокированы на основании судебных решений по искам кредиторов.

«Новым собственником АМЗ (холдинг «Транспортные компоненты») сегодня рассматриваются различные варианты финансового оздоровления площадки, в том числе через процедуру банкротства: 11 апреля 2019 года Арбитражным судом Алтайского края определена следующая процедура — конкурсное производство.

Первостепенной задачей для АМЗ в настоящий момент является восстановление финансовой устойчивости и поэтапное техническое перевооружение. Необходимы уход от поточного конвейерного производства (сегодня это 5 тыс. двигателей в год с точкой безубыточности — 2 тыс. двигателей) и модернизация выпускаемых дизелей.

Правительством Алтайского края холдингу обозначена необходимость сохранения дизелестроительного завода страны, поиска вариантов привлечения инвестиций в модернизацию производства и проведения поэтапной работы по восстановлению ранее утраченных рынков сбыта. В свою очередь, в целях обеспечения бесперебойной работы площадки, поддержка продолжится», — резюмировал министр промышленности и энергетики Алтайского краяАлександр Климин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время среднесписочная численность сотрудников Алтайского моторного завода, работающего в регионе с 1955 года, превышает 300 человек. Инициатором его банкротства стал налоговый орган, подавший соответствующий иск в феврале 2017 года. С начала мая 2018 года предприятие находилось под наблюдением, а в конце марта 2019 года собранием кредиторов было принято решение обратиться в Арбитражный суд с ходатайством о признании АО «Алтайский моторный завод» банкротом и об открытии конкурсного производства. На 24 апреля 2019 года назначено собрание кредиторов АО «Алтайского моторного завод», где планируют избрать арбитражного управляющего или саморегулируемую организацию, из членов которой арбитражный суд утвердит арбитражного управляющего. Также будет образован комитет кредиторов и определены его полномочия.

Напомним, Александр Климин — человек для Алтайского края новый. Назначение в регион получил в октябре 2018 года после выборов губернатора региона, которым стал уроженец Красноярского края Виктор Томенко. Ранее Климин работал в должности заместителя министра в министерстве промышленности и энергетики Красноярского края, руководил министерством промышленности и торговли Красноярского края, работал в должности заместителя министра в министерстве промышленности, энергетики и торговли Красноярского края. С 2017-го занимал должность заместителя генерального директора по специальным проектам ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири».