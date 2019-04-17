Киев, 17 апреля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (фракция «Блок Петра Порошенко») во время ток-шоу «пульс» на телеканале «112 Украина» устроил потасовку с бывшим министром транспорта и связи этой страны Евгением Червоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Отмечается, что конфликт произошел из-за того, что гости передачи стали вспоминать, кто кого поддерживал в прошлом. По словам депутата, Червоненко выступал на стороне нескольких президентов Украины.

«Закрой рот, перебежчик. Перебежал все. Ты был сначала за (Леонида) Кучму, потом за (Виктора) Ющенко… потом за (Виктора) Януковича, сейчас за (Юлию) Тимошенко», — сказал Гончаренко бывшему министру.

В итоге ведущим передачи удалось пресечь драку и успокоить гостей шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на ток-шоу «Право на власть» на украинском телеканале «1+1» выступление действующего президента страны Петра Порошенко вылилось в спор с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским. В ходе перепалки оба кандидата одновременно пытались донести друг до друга свои пожелания и мысли. Точку в споре поставил Зеленский.

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