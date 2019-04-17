Пекин, 17 апреля, 2019, 07:40 — ИА Регнум. Китай пока не имеет ясных планов по возобновлению полетов пассажирских лайнеров Boeing 737 Max 8, которые были приостановлены после двух смертельных крушений лайнера, в результате которых в общей сложности погибло 346 человек, сообщает 17 апреля газета China Daily.

pjs2005 Самолёт Boeing 737 MAX 8

Глава департамента сертификации пригодности самолетов к полётам при Гражданской авиационной администрации Китая Сюй Чаоцюнь заявил, что Китай не возобновит полеты Boeing 737 Max 8 до тех пор, пока конструкция самолета не будет соответствовать всем требованиям безопасности.

«Администрация полностью проверит конструкцию, принципы работы, конфигурацию и безопасность данной модели самолета на соответствие стандартам пригодности для полетов, действующих в Китае», — заявил Сюй во время пресс-конференции.

Что касается изменений конструкции и соответствующего обучения членов экипажа, администрация проследит, чтобы все необходимые изменения были внесены в каждый самолет, и чтобы каждые член экипажа прошел необходимый инструктаж.

Администрация оценит все структурные изменения в конструкции самолета, которые будут произведены производителем, включая расположение двигателей, которые были внесены в модель Max 8. В то же время администрация направила двоих экспертов на панель Федерального авиационного управления США в качестве наблюдателей.

Напомним, что Китай приостановил полеты всех 96 самолетов Boeing 737 Max 8 после того, как два лайнера этой модели рухнули за последние пять месяцев. Так, в результате крушения лайнера, принадлежавшего Эфиопским Авиалиниям 10 марта 2019 года погибло 157 человек. В октябре 2018 года в результате крушения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море погибло 189 человек.