Вашингтон, 17 апреля, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что в марте 2018 года, вскоре после инцидента в Солсбери, руководители разведсообщества США обсуждали с Трампом возможные меры против дипломатов из РФ. Изначально Трамп не поддерживал идею о высылке дипломатов по примеру Великобритании, однако Джина Хаспел показала ему снимки, предоставленные британской стороной.

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Так, на фото Трамп увидел детей, попавших в больницу якобы из-за отравления веществом типа «Новичок», а также мертвых уток, погибших от воздействия того же яда. Глава США был впечатлен увиденным и в результате одобрил самый жесткий вариант мер против России.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые страны выслали российских дипломатов по примеру Великобритании, чьи власти обвинили Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии сильнодействующим веществом. Власти США вынудили 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН покинуть страну.

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