Пекин, 17 апреля, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Nio представил в Шанхае концепт электромобиля ET Preview, сообщается на сайте LiveCars.Ru.

Carscoops Nio ET Preview

Дизайн ET Preview выполнен в стиле фастбэк. Как и Tesla Model 3, китайская модель имеет выдвижные дверные ручки и гладкие светодиодные фонари.

Агрегат будущего конкурента Tesla Model 3 состоит из никель-кобальт-марганцевой аккумуляторной батарей с высокой плотностью и электромоторов, установленных на каждой оси. Общая мощность батарей 295 л. с. Запас хода электрокара 510 км. Другие технические характеристики ET Preview не сообщаются.

Ранее китайская компания Nio выпустила электрические внедорожники ES8 и ES6.

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