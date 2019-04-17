Кигали, 17 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В ходе памятных мероприятий, посвященных 25-летней годовщине геноцида тутси в Руанде, главным приоритетом правительства стало общественное примирение и прощение тех, кто совершал убийства. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Sascha Grabow Мемориал братской могилы в Южной Руанде, недалеко от Букаву, напоминает о Геноциде 1994 года

По информации издания, Жан Клод Нтамбара — один из освобожденных, бывший преступник, который теперь просит прощения у каждого прохожего в деревне Бугесера. Во время геноцида он был полицейским.

«Приказ был отдан свыше. Нам приказали окружить укрытия граждан и начать стрелять. Так как их было много, мы использовали гранаты. Я не смогу сказать, сколько людей я убил. … На самом деле я убил много людей», — вспоминает Нтамбара.

Он подчеркнул, что «геноцид готовился заранее», а в 1992 году совершалась пробная попытка. Тогда было убито много тутси. Их дома были сожжены.

«В нас разжигали ненависть к тутси уже давно. Все мои соседи были тутси, и я не могу испытывать к ним ненависти», — рассказал Нтамбара.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Нтамбара не снимает с себя ответственность. Он признает свою вину и просит прощения, подчеркивая, что преступление можно было предотвратить.

«В то время я был полицейским, но я и мои коллеги совершили эти убийства, хотя у нас была возможность их предотвратить», — признался Нтамбара.