Владивосток, 17 апреля, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным с большой долей вероятности состоится 23 апреля во Владивостоке, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Корейский источник информации уверяет, что складываются все признаки того, что 23 апреля во Владивостоке состоятся переговоры между лидерами России и КНДР.

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«Северокорейский лидер, намереваясь развивать изношенную экономику своей страны, стремится заручиться поддержкой Москвы в своей попытке облегчить санкции на фоне отсутствия прогресса в ядерных переговорах с Вашингтоном», — пишет Yonhap News.

Серьёзным подтверждением прилёта Ким Чен Ына во Владивосток стал незапланированный ранее рейс пассажирского самолета Ту-204 авиакомпании Air Koryo, назначенный на 23 апреля (вторник). Обычно эта авиакомпания выполняет рейсы во Владивосток в понедельник и пятницу.

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В марте пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что дипломаты обеих стран продолжают согласовывать дату и место встречи. Тем не менее в пресс-службе администрации Приморья информацией о прибытии Ким Чен Ына во Владивосток не располагают.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может произойти в третьей декаде апреля. Отмечается, что российский лидер намерен 24 апреля отправиться на Дальний Восток для участия во внутреннем мероприятии. В то же время Ким Чен Ын запланировал на 26 и 27 апреля поездку в Пекин для встречи на высшем уровне.