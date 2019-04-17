Екатеринбург, 17 апреля, 2019, 06:21 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга пожар погубил четверых человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Пожар произошёл в частном доме на улице Прохожей. Как пишет портал Е1.ru, накануне владельцы дома пустили временно пожить четверых иностранных рабочих. Выбраться им не удалось.

Как сообщили журналистам в свердловском областном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:46 по местному времени. Площадь возгорания составила 50 кв. метров. В 04:22 открытое горение было ликвидировано. В 06:40 пожарные закончили разборку и проливку сгоревших конструкций дома.