Магадан, 17 апреля, 2019, 06:15 — ИА Регнум. Начальника и сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Магадана обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. Получить личную выгоду они пытались, расследуя дело о незаконном предпринимательстве по выдаче займов жителям региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Магаданской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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В отношении начальника ОБЭП МВД Магадана Андрея Величко и его подчинённого, старшего оперуполномоченного Виктора Удалых, возбуждены сразу три уголовных дела — по фактам покушения на получение взятки в особо крупном размере, получения взятки и превышения должностных полномочий.

Как считает следствие, получить личную выгоду сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД Магадана пытались во время оперативного сопровождения расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве — нелегальной выдаче денежных займов жителям Магадана. По предварительному сговору Андрей Величко и Виктор Удалых получили от одного из свидетелей по этому делу автомобиль, который был вознаграждением за возвращение подозреваемому ранее изъятых при обысках документов.

Кроме того, оперативники хотели получить от подозреваемого в организации незаконного бизнеса ещё 5 млн рублей за возвращение ему договоров с жителями Магадана о выдаче незаконных займов на сумму более 10 млн рублей.

«Превышая должностные полномочия, сотрудники полиции передали посреднику в получении взятки документы, заранее оговоренные сторонами незаконной сделки. Свои преступные намерения фигуранты не смогли довести до конца, поскольку посредник в получении взятки был задержан», — сообщили в следственном управлении СК РФ по Магаданской области.

Андрею Величко и Виктору Удалых уже предъявлены обвинения, они находятся под стражей. По делу продолжается сбор доказательственной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Орловской области был задержан сотрудник регионального экспертно-криминалистического центра УМВД России. По данным следствия, 4 марта подозреваемый получил от местного жителя взятку в 35 тысяч рублей. Деньги предназначались за подготовку заключения эксперта, в котором были бы отражены недостоверные сведения об обстоятельствах ДТП.