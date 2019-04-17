Сеул, 17 апреля, 2019, 06:04 — ИА Регнум. Житель Южной Кореи устроил поджог в своей квартире, а затем напал с ножом на жителей дома, в результате чего погибли пятеро человек, сообщает газета Korea Times.

Нож

Сообщается, что инцидент произошел в городе Чинджу. 42-летний мужчина утром поджег свою квартиру, а затем стал караулить выбегающих из своих квартир соседей на пожарной лестнице. Он кричал «пожар», чтобы выманить людей из квартир, а затем нападал на них с ножом. По предварительным данным, мужчина был рассержен задержками государственных выплат. В результате нападения погибли пять человек, еще 13 получили ранения

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в китайской провинции Хунань 31-летний мужчина напал с ножом на учащихся начальной школы. В результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранение. Нападавший был задержан полицией.