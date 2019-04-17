Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Чиновники управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловска-Камчатского намерены засудить частного предпринимателя за долг в 1 копейку. Они уже потратили на процедуры по взысканию долга в сотни раз больше. При этом на Камчатке в 2018 году закрылось 562 малых предприятия, а каждый 66-й житель полуострова — либо чиновник, либо силовик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Юристы. 1856

Читайте также: Некому учить и лечить: на Камчатке острый дефицит врачей и педагогов

Бизнесмен Александр Иванов получил от чиновников горадминистрации уведомление, в котором сообщалось, что за ним числится долг в размере 1 копейка. Предпринимателю предписывалось немедленно принять меры к погашению, в противном случае долг чиновники намереваются взыскать через суд с обязательным истребованием ещё и пени. Долг «накопился» за аренду земельного участка.

Прочитав документ, предприниматель ничего не мог понять. Во-первых, потому, что земельный участок, на котором он ведёт бизнес, давно им выкуплен и является его собственностью. Во-вторых, потому, что сумма долга до того смехотворна, что на бумагу, отправку заказного письма и работу хорошо оплачиваемых за счёт бюджета чиновников ушло в сотни раз больше, чем 1 копейка.

«На совете предпринимателей, который проходил в мэрии Петропавловска, я упрекнул чиновников управления архитектуры и градостроительства в том, что они не ведут работу по взысканию задолженностей за аренду зданий. Только за последние три года, по моим данным, эти долги превысили 450 млн рублей. Видимо, чиновники решили исправиться, а начать решили с меня», — привело слова бизнесменаИА «Кам 24».

Задолжавший 1 копейку подсчитал, во сколько обошлось чиновникам мероприятие по взысканию с него долга, которого нет и быть не может.

«Листок, на котором мне прислали предупреждение, стоит больше. Занимались вопросом как минимум два чиновника. Документ пришёл заказным письмом с уведомлением о вручении. Если наши чиновники во всех своих делах настолько же эффективны, становится понятно, почему в бюджете постоянно не хватает денег», — считает Александр Иванов.

При этом в 2018 году на Камчатке закрылось 562 малых предприятия: преимущественно в сфере оптовой и розничной торговли — 123, в сельском хозяйстве — 69, обрабатывающих производствах — 40, в сфере финансов и страхования — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Камчатстата, каждый 66-й житель 315-тысячного Камчатского края либо чиновник, либо силовик. Это — не считая Минобороны и ФСБ, сведений о которых Камчатстат не публикует. Чиновников и силовиков в регионе в разы больше, чем предпринимателей, врачей, учителей, моряков, рыбаков, строителей и обладателей прочих профессий.