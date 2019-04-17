Екатеринбург, 17 апреля, 2019, 05:45 — ИА Регнум. В регионы Уральского федерального округа временно вернулась зима. На улицах обилие снега, а температура воздуха упала до отметки около минус 10 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад

Апрельское похолодание охватило Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую области и другие регионы Урала. На дорогах отмечается гололёд. Представители соответствующих служб накануне выступили с экстренным предупреждением к гражданам, в том числе и к автомобилистам.

По прогнозам синоптиков, апрельская зима продержится недолго. Уже в ближайшее время на Урале снова потеплеет и снег растает.

Отметим, в 2019 году весна на Урале оказалась ранней и дружной. К середине апреля снег уже практически везде растаял. Напомним, весна 2018 года была затяжной, а снегопады, том числе и небольшие, отмечались и в начале июня.

.