Нашвилл, США, 17 апреля, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Житель США устроил стрельбу в торговом центре в американском городе Севьервилл (штат Теннеси), в результате которой погибла женщина, передает телеканал WVLT.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Перестрелка

Сообщается, что полиция оперативно прибыла на место происшествия после поступления вызова о стрельбе в здании торгового центра. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело стрелка — 21-летнего парня, проживавшего в этом городе. Рядом с телом полицейские обнаружили пистолет. В результате стрельбы погибла 24-летняя девушка, еще 75-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован. Полиция проводит расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в американском штате Флорида посетитель кафе был застрелен другим клиентом заведения во время ссоры. Ссора произошла из-за того, что один из посетителей оплатил счет нескольким другим посетителям заведения. Из-за этого один из клиентов, которого обделили с оплатой счета, напал на «щедрого» посетителя и застрелил его.