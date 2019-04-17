Москва, 17 апреля, 2019, 05:20 — ИА Регнум. «Лукойл» планирует нарастить объем нефтедобычи на 20%, сообщил глава компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Вагит Алекперов

Говоря об открытии нового месторождения нефти, глава компании сказал, что «по Балтийскому морю прогноз нашей добычи — почти два миллиона».

«В этом году мы пускаем первое месторождение «Д‑41», которое будет поддерживать уровень добычи нефти, которого мы достигли сегодня, то есть это на 20% от объёма сегодняшнего производства. Поэтому я надеюсь, что с пуском «Д‑33» мы выйдем на два миллиона», — сказал Алекперов.

Он пояснил, что проект будет введен в эксплуатацию в 2023 году. Разработка планируется на шельфе Калининграда.

«Там несколько маленьких месторождений. Но «Д‑33» — это будет опорное месторождение», — пояснил Алекперов.

По данным Алекперова, больше в мире никто не добывает нефть шахтным образом, потому что она сверхвязкая и шахты — по 300 м глубиной. Ее приходится подвергать термообработке.