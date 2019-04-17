Пхеньян, 17 апреля, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапную проверку боеготовности войск противовоздушной обороны страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что северокорейский лидер прибыл в полк истребителей для проверки летной подготовки. Он приказал взлететь дежурным истребителям полка и выполнить ряд учебных задач.

Отмечается, что проверка проходила в войсковой части № 1017 ВВС и ПВО Корейской народной армии. Ким Чен Ын отметил, что летчики умело выполнили поставленные перед ними задачи. По итогам проверки северокорейский лидер призвал пилотов не забывать о Родине и всегда выполнять порученные боевые задания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил усыпальницу основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира. В ходе своего визита северокорейский лидер почтил память предков.