Благовещенск, 17 апреля, 2019, 05:05 — ИА Регнум. С начала пожароопасного периода в Приамурье природные пожары полыхали на площади в 18,8 тыс. гектар, а всего их было зафиксировано 124, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

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Это немного меньше, чем было зафиксировано в прошлом году, отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Венглинский, в аналогичном периоде 2018 года 161 пожар полыхал на площади 335,3 тыс. гектаров.

«Вчера было зафиксировано около 30 термоточек, сегодня — 10 палов. Министерством ежедневно обобщается информация о возгораниях, по географическим координатам термических аномалий уточняются кадастровые номера земельных участков. Эти сведения направляются ГУ МЧС по Амурской области и в Природоохранную прокуратуру для привлечения виновных к административной ответственности. На сегодня установлено более 300 владельцев земельных участков, на которых возникли пожары и палы», — рассказал Алексей Венглинский.

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Всего, на данный момент всеми уполномоченными ведомствами и административными комиссиями муниципалитетов составлено 1 090 протоколов об административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

«На основании того, что основная доля природных пожаров происходит по вине человека, а места возгораний находятся на удалении до 10 км от населённых пунктов (72,2% возгораний) считаем, что главам муниципальных образований необходимо усилить работу по приведению территорий, прилегающих к лесному фонду и населённым пунктам, в пожаробезопасное состояние, — отметил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля расчёты пожарно-спасательных подразделений Приамурья 26 раз выезжали на тушение палов сухой растительности. Всего в тушении пожаров было задействовано 133 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений области и 35 единиц техники.