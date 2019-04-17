Цзинань, Китай, 17 апреля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Двадцать четыре человека понесли наказание в связи с инцидентом на угольной шахте, приведшим к гибели двадцати одного горняка в провинции Шаньдун на востоке Китая, который произошел в октябре 2018 года, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

В шахте

Трагедия с обвалом угольных пластов произошла 20 октября 2018 года на угольной шахте Longyun Coal Mining Co. Ltd. в уезде Юньчэн, в результате чего погиб 21 человек. Причиной тому стало несоблюдение мер предосторожности, что было выявлено расследованием, проведенным правительством провинции Шаньдун.

Генеральный директор компании, главный инженер и заместитель генерального директора по горным работам были исключены из Компартии Китая и сняты со всех управляющих должностей. Партийный секретарь компании был также снят со своего поста. Все прочие получили административные взыскания.

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