Москва, 17 апреля, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Пенсии к 2024 году в реальном выражении вырастут на девять с половиной процентов по отношению к уровню 2018 года, пишет 17 апреля газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монеты

Ссылаясь на данные Минэкономразвития, издание сообщает:

«К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, прогнозируют в Минэкономразвития. Однако в реальном выражении выплаты увеличатся за этот срок только на 9,5%».

Отмечается, что, с учетом инфляции, ежегодно пенсии будут расти примерно на полтора процента.

Комментируя эти данные, Александр Широв, замглавы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, отметил, что это укладывается в задачу президента РФ Владимира Путина ежегодно индексировать выплаты по старости на тысячу рублей.