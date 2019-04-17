Трамп выслал 60 российских дипломатов под влиянием ЦРУ – СМИ
Вашингтон, 17 апреля, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Высылка 60 российских дипломатов американскими властями в рамках сфабрикованного Лондоном «дела Скрипаля» произошла под влиянием ЦРУ, пишет The New York Times.
Уточняется, что решение выслать дипломатов было принято после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с Джиной Хаспел, директором ЦРУ, которая повлияла на главу государства.
Издание утверждает, что Трамп первоначально не приветствовал высылку десятков дипломатов по примеру Великобритании, но Хаспел, в то время занимавшая должность замглавы ЦРУ, переубедила его.
Она продемонстрировала Трампу снимки детей, якобы госпитализированных после отравления «Новичком». Также Хаспел показала президенту фото с утками, которые якобы насмерть отравились из-за «небрежной работы российских оперативников».
Напомним, 4 марта исполнился год с момента так называемого инцидента в Солсбери (Великобритания). Лондон сфабриковал «дело Скрипаля», обвинив Россию в применении химического оружия.
В результате ряд стран выслал российских дипломатов. Так, США покинули 48 российских дипломатов, а также были высланы 12 сотрудников миссии при ООН. Закрылось генконсульство России в Сиэтле (штат Вашингтон).