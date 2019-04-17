Вашингтон, 17 апреля, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Высылка 60 российских дипломатов американскими властями в рамках сфабрикованного Лондоном «дела Скрипаля» произошла под влиянием ЦРУ, пишет The New York Times.

Cia.gov Эмблема ЦРУ

Уточняется, что решение выслать дипломатов было принято после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с Джиной Хаспел, директором ЦРУ, которая повлияла на главу государства.

Издание утверждает, что Трамп первоначально не приветствовал высылку десятков дипломатов по примеру Великобритании, но Хаспел, в то время занимавшая должность замглавы ЦРУ, переубедила его.

Она продемонстрировала Трампу снимки детей, якобы госпитализированных после отравления «Новичком». Также Хаспел показала президенту фото с утками, которые якобы насмерть отравились из-за «небрежной работы российских оперативников».

Напомним, 4 марта исполнился год с момента так называемого инцидента в Солсбери (Великобритания). Лондон сфабриковал «дело Скрипаля», обвинив Россию в применении химического оружия.

В результате ряд стран выслал российских дипломатов. Так, США покинули 48 российских дипломатов, а также были высланы 12 сотрудников миссии при ООН. Закрылось генконсульство России в Сиэтле (штат Вашингтон).