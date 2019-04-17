Вашингтон, 17 апреля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию американского Конгресса о приостановке помощи коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей боевые действия в Йемене против хуситов, сообщает пресс-служба Белого дома.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

«Эта резолюция не нужна, она является лишь попыткой ослабить мои конституционные полномочия, а также поставить под угрозу жизни американских граждан и военных как сейчас, так и в будущем», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля американский Сенат проголосовал за прекращение поддержки военной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. По словам одного из авторов инициативы — независимого сенатора Берни Сандерса — США не стоит поддерживать войну, возглавляемую «деспотическим режимом». В ответ Трамп пообещал наложить на резолюцию вето.