Нижний Новгород, 17 апреля, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Отказаться от контрольного пакета акций компании «Группа ГАЗ» готов ее собственник Олег Дерипаска, сообщает Reuters.

Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

Во время визита в Нижний Новгород он заявил агентству, что готов поступить в отношении «Группы ГАЗ» так же, как и с En+.

Он мотивировал свои планы тем, что иначе «Группа ГАЗ» не сможет существовать в условиях американских санкций. Уже сейчас перестали действовать многие контракты из-за возможных санкций. Кроме того, есть давление на компанию со стороны банков.

Напомним, Дерипаска отказался от контрольного пакета акций En+ после того, как компания 6 апреля 2018 года была включена в очередной санкционный список США.