Триполи, 17 апреля, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате артиллерийского обстрела столицы Ливии Триполи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление экстренных служб города.

Al Jazeera English Ливия

Сообщается, что в ночь с 16 на 17 апреля по ряду районов города Триполи был открыт артиллерийский огонь. В результате обстрела погибли два человека, восемь получили ранения. Подробности произошедшего не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ООН, по состоянию на 14 апреля, в боях за Триполи погибли 146 человек, 614 получили ранения. Отмечается, что число беженцев из города превысило уже 13 тысяч человек.