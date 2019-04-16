Турин, Италия, 17 апреля, 2019, 00:41 — ИА Регнум. В городе Турине (Италия) завершился четвертьфинал Лиги чемпионов между «Ювентусом» (хозяева матча) и голландским «Аяксом». Выиграли гости со счётом 2:1.

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Первый гол на 28 минуте забил форвард итальянцев Криштиану Роналду, затем полузащитник голландцев Донни ван де Бек сравнял счет на 34 минуте. Во втором раунде на 67-й минуте мяч в ворота итальянцев отправил голландский защитник Маттейс де Лигт.

Встреча прошла на стадионе «Ювентус» 16 апреля. Арбитром был Клеман Тюрпен (Франция). Это был ответный матч, предыдущий завершился в Амстердаме ничьёй (1:1).