Петропавловск-Камчатский, 17 апреля, 2019, 00:10 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Кроноцком заливе у берегов Камчатки. Об этом 17 апреля сообщает камчатский филиал Геодезической службы РАН.

Kamchatkaland.ru Кроноцкий залив, Камчатка

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 167 километров к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Энергетический класс землетрясения составляет порядка 12,4.

В населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.