Вашингтон, 16 апреля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь в восстановлении пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

U.S. Embassy France Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Франция является старейшим союзником Соединённых Штатов, и мы с благодарностью вспоминаем звон колоколов собора Парижской Богоматери в 2001 году во время трагических атак на американскую землю 11 сентября. Эти колокола зазвучат вновь», — говорится в распространённом заявлении.

Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь сегодня утром. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

По оценкам экспертов, на восстановление собора могут уйти десятилетия, вместе с тем Эммануэль Макрон пообещал сегодня провести реставрационные работы в пятилетний срок.