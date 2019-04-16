Лондон, 16 апреля, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли в пределах 1% и остановились вблизи рекордных значений 2019 года, 16 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent выросла на 56 центов (0,8%), до $71,74 за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 65 центов (1%), до $64,05 за баррель.

Цены на нефть продолжают определять: сокращение добычи ОПЕК+, кризис поставок из Венесуэлы и Ирана, а также война в Ливии и политический кризис в Алжире.

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