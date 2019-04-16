Серов, Свердловская область, 16 апреля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. Доходы несовершеннолетнего сына мэра города Серова Свердловской области Василия Сизикова, составившие более 400 тысяч рублей, являются алиментами, который чиновник платит за ребёнка. Об этом 16 апреля сам Сизиков сообщил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Речь идёт об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребенка», — приводит его слова РИА Новости.

Сизиков отметил, что «не ожидал столь бурного обсуждения» его декларации и высказал мнение, что

«декларационная кампания нужна для достоверного предоставления сведений и противодействия коррупции, а не копания в подробностях частной жизни».

Как передавало ИА REGNUM , ранее мэр города Серова Василий Сизиков задекларировал 2,58 млн рублей дохода в 2018 году. При этом доход его несовершеннолетнего сына за год, согласно декларации, составил более 409 тысяч рублей.