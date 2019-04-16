Санкт-Петербург, 16 апреля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Дни Мельбурна — города-побратима Санкт-Петербурга — начались в городе на Неве 16 апреля. Они приурочены к 30-летнему юбилею дружбы между российским и австралийским городами.

Bibliofilm.ru Постер фильма Эндрю О`Кифи «Преступление и наказание»

16 апреля в Российской Национальной библиотеке открылась небольшая, но яркая фотовыставка «Мельбурн: город и люди», на ней петербуржцы и гости города могут познакомиться с жизнью одного из крупнейших мегаполисов далекого континента. Выставка, состоящая из 20 фотографий, будет действовать до 23 апреля.

17 апреля в 19:00 на студии «Ленфильм» можно будет посмотреть фильм австралийского режиссера Эндрю О`Кифи«Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского.

19 апреля в музее Достоевского петербургские актеры Анна Вартаньян и Александр Кудренко прочтут пьесу Джуди Армстронг«Чехов и дама» в переводе на русский язык. В пьесе рассказывается любви АнтонаЧехова и его невесты, а затем супруги, актрисы Ольги Книппер. Целых пять лет, последних в жизни Чехова, эта любовь появлялась на расстоянии — в переписке и телефонных разговорах между Москвой и Ялтой. Из этих, как бы сейчас сказали, почти виртуальных отношений, перемежавшихся редкими встречами и окутанных ореолом тоски по любимому человеку, родился рассказ «Дама с собачкой». В пьесе Армстронг проводятся параллели между реальными людьми и персонажами рассказа. Эту же пьесу прочтут на языке оригинала в Мемориальной библиотеке князя Г. В. Голицына 22 апреля.

Мельбурн является вторым по величине городом Австралии. С Северной столицей России его связывают традиции экономического, культурного, научного и спортивного сотрудничества, которые не слабеют вопреки ухудшению политической «погоды».