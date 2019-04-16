Дамаск, 16 апреля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий, объявленный в Сирии на территории зоны деэскалации «Идлиб», продолжает нарушаться незаконными вооружёнными формированиями, заявил 16 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

По информации российского Центра, за истекшие сутки были обстреляны два населённых пункта в провинции Латакия и одно поселение в провинции Хама.

О погибших и раненых сообщений за последние 24 часа не поступало.