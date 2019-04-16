Москва, 16 апреля, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Режиссёр Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии». Об этом сообщается 16 апреля на странице премии в социальной сети Facebook.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

«Лучшая работа режиссёра в драме: Кирилл Серебренников — «Маленькие трагедии», «Гоголь-центр», Москва», — говорится в сообщении.

В свою очередь сам Серебренников заявил, что ему «хочется верить», что премия действительна выдана ему за оцененный жюри спектакль.

Напомним, на минувшей неделе Мосгорсуд принял решение об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела о хищениях в «Седьмой студии».