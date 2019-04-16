Кострома, 16 апреля, 2019, 22:50 — ИА Регнум. Костромские подростки вновь осквернили воинский мемориал Вечный огонь в Костроме, сообщает «K1news.ru». Инцидент был заснят на видео и опубликован в социальных сетях.

Enckostr.ru Воинский мемориал Вечный огонь в Костроме

На кадрах видно, как девушки вытирают подошвы кроссовок о мемориал. Как пояснили в пресс-службе регионального отделения УМВД, нарушительниц уже нашли. Кроме любительского ролика, у правоохранителей оказалась и запись камеры видеонаблюдения — один из элементов системы «Безопасный город» находится прямо над мемориалом.

Любительницами погреться у Вечного огня оказались три школьницы 12−14 лет, одна из которых известна полиции по неоднократным уходам из дома. За кощунственное поведение с девушками провели воспитательные беседы, сейчас решается вопрос о постановке одной из них на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

Отметим, что Вечный огонь на проспекте Мира — главный воинский мемориал в Костроме. До революции здесь хоронили бойцов, погибших в Первую мировую, позже это место стало последним пристанищем для защитников родины, павших в годы Великой Отечественной войны.

В Костроме это уже не первый случай осквернения мемориала Вечного огня. Два года назад девушка и юноша также решили погреться и затоптали памятник, до этого пьяный костромич также грязными ботинками испачкал звезду. После этих случаев в Костроме территории всех памятников и мемориалов областного центра были оборудованы камерами видеонаблюдения, которые теперь работают круглосуточно.

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