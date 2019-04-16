Париж, 16 апреля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. На восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери в столице Франции уйдут десятилетия. Об этом заявил в эфире BFM TV эксперт по вопросам сохранения исторического наследия Стефан Берн.

Bundesarchiv Руины церкови Богородицы в Дрездене. 1958

«Это доставляет мне немало боли из эгоистических соображений, ведь я уже никогда этого не увижу, но на на восстановление уйдёт порядка 40−50 лет. Подобное уже проводилось в Реймсе, в Вене и, разумеется, в Дрездене после бомбардировок во время Второй мировой войны», — сказал эксперт.

Берн сравнил произошедшее с Нотр-Дамом с потерей близкого человека и отметил, что собор был «не просто символом Парижа, но и частью чего-то очень дорогого для каждого». «Мы должны восстановить его вместе. Сейчас необходима сплочённость нации, всеобщая готовность заново отстроить этот символ нашей истории», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, произошедший вечером 15 апреля пожар уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь сегодня утром. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

Ранее сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить собор в течение ближайших пяти лет.